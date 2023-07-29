Збережіть свіжість та смак літніх ягід та фруктів: корисна порада, як їх правильно мити

Так ваша малина та персики будуть довго свіжими!

Всі ягоди та фрукти на ринку чи супермаркеті — тверді та красиві, але варто лише принести їх додому, вони стають м’якими та швидко гниють. Все тому, що багато хто не знає, як правильно їх обробляти після покупки.

Зазвичай ми починаємо мити ягоди та фрукти під проточною водою відразу ж після того, як приносимо на кухню. Зазвичай ми використовуємо потужний струмінь води та друшляк. І це неправильно. Як краще мити ягоди та фрукти, щоб довше зберегти їхню свіжість, розповідає Еxpress.co.uk.

Як правильно мити ягоди та фрукти

Робити це потрібно безпосередньо перед тим, як ви будете їсти. Щоб ягоди не були рідкими, їх категорично не можна мити під проточною водою.

Разом з цим наповніть велику миску водою та акуратно помістіть ягоди. Залишіть їх на 1-2 хвилини, злийте воду і повторіть, доки ягоди не будуть чистими.

Потрібно розуміти, що миті ягоди можуть зіпсуватися наступного дня. Важливо після миття обсушити рушником і викласти в один ряд у великій ємності. На дно ємності або великої тарілки необхідно покласти паперові серветки — вони заберуть зайву вологу і ягоди довше будуть залишатись свіжими.

Під краном можна мити лише щільні літні фрукти. До них відносяться абрикоси, нектарини та персики.

Раніше ми розповідали, чи потрібно мити малину перед їжею. Відповідь вас точно здивує!