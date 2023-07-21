Зберігаємо аромат свіжої ягоди до весни: з цими хитрощами малинове варення буде найсмачнішим

Ваша смакота буде не тільки смачною, а й шалено ароматною

Важко уявити зиму без ароматного малинового варення. Його люблять і діти, і дорослі. Ніжне та ароматне варення чудово доповнить сніданок, це незамінний інгредієнт різних десертів та випічки.

Безумовно, у кожного кулінара свій рецепт малинового варення. Але є деякі загальні особливості приготування десерту, щоб вийшов чудовий та ароматний джем. Ось про них разом із ProstoWay і розповімо.

Що потрібно знати, щоб приготувати ідеальне малинове варення

Малині не подобається, коли її миють. Ягода починає вбирати вологу і втрачати форму, а при варінні стає м’якою і розпадається.

Варити малину слід у широкій та низькій мисці при низькій температурі. При високій температурі варення починає інтенсивно кипіти і вирувати. У такому разі ягода втратить смак та запах. Варення стане коричнево-бурим, а ягоди розпадуться.

Малину не потрібно довго варити: коли варення закипить, зніміть піну і вимкніть. Охолодіть, доведіть до кипіння — і так тричі.

Не перемішуйте малину із цукром, тоді ягоди не розваляться. Загалом цукор у малину додається частинами після закипання, щоб джем не пригорів.

До речі, малинове варення можна приготувати без варіння, води та цукру. Цей рецепт набагато простіший, а результат вийде вражаючий.