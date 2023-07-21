Сохраняем аромат свежей ягоды до весны: с этими хитростями малиновое варенье будет самым вкусным

Ваша вкуснятина будет не только вкусной, но и безумно ароматной

Трудно представить зиму без ароматного малинового варенья. Его любят и дети, и взрослые. Нежное и ароматное варенье прекрасно дополнит завтрак, это незаменимый ингредиент различных десертов и выпечки

Безусловно, у каждого кулинара свой собственный рецепт малинового варенья. Но есть некоторые общие особенности приготовления десерта, чтобы получился прекрасный и ароматный джем. Вот о них вместе с ProstoWay и расскажем.

Что нужно знать, чтобы приготовить идеальное малиновое варенье

Малине не нравится, когда ее моют. Ягода начинает впитывать влагу и терять форму, а при варке становится мягкой и распадается.

Варить малину следует в широкой и низкой миске при низкой температуре. При высокой температуре варенье начинает интенсивно кипеть и бурлить. В таком случае ягода потеряет вкус и запах. Варенье станет коричнево-бурым, а ягоды распадутся.

Малину не нужно долго варить: когда варенье закипит, снимите пену и выключите. Охладите, доведите до кипения – и так 3 раза.

Не перемешивайте малину с сахаром, тогда ягоды не развалятся. В целом сахар в малину добавляется частями после закипания, чтобы джем не пригорел.

Кстати, малиновое варенье можно приготовить без варки, воды и сахара. Этот рецепт гораздо более простой, а результат получится впечатляющий.