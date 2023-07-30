Не покупайте мороженое: рецепт холодного малинового десерта без химии
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Прекрасный вариант лакомства в жару
Сезон малины нужно отмечать вкусными десертами. Если вы уже готовили усовершенствованную версию бисквита "Виктория", обратите внимание и на более простое лакомство. К примеру, очень легко приготовить малиновое мороженое.
Понадобится всего несколько ингредиентов и простые кулинарные трюки. Рецептом поделились на smachnonews.24tv.ua.
Ингредиенты:
- 100 г малины;
- 150 г питьевого ванильного йогурта;
- 75 малинового желе (порошок);
- 250 миллилитров кипятка.
Способ приготовления:
- В глубокой миске смешиваем желе с кипятком. Массу ставим в холодильник на 2 часа.
- В это время моем и просушиваем малину. Перетираем ее через сито.
- Малину смешиваем с йогуртом и взбиваем в блендере. Добавляем кусочки желе и сбиваем еще раз. Должны остаться желейные кристаллики.
- Массу разливаем в удобную форму для мороженого или льда. На ночь оставляем в морозильной камере.
Мороженое по этому рецепту имеет очень насыщенный ягодный вкус. Обязательно попробуйте его приготовить. Также мы рассказывали, как приготовить пикантные сладости с имбирем.