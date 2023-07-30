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Не покупайте мороженое: рецепт холодного малинового десерта без химии

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Обязательно попытайтесь приготовить его дома
Обязательно попытайтесь приготовить его дома. Фото 24 канал

Прекрасный вариант лакомства в жару

Сезон малины нужно отмечать вкусными десертами. Если вы уже готовили усовершенствованную версию бисквита "Виктория", обратите внимание и на более простое лакомство. К примеру, очень легко приготовить малиновое мороженое.

Понадобится всего несколько ингредиентов и простые кулинарные трюки. Рецептом поделились на smachnonews.24tv.ua.

Ингредиенты:

  • 100 г малины;
  • 150 г питьевого ванильного йогурта;
  • 75 малинового желе (порошок);
  • 250 миллилитров кипятка.

Способ приготовления:

  1. В глубокой миске смешиваем желе с кипятком. Массу ставим в холодильник на 2 часа.
  2. В это время моем и просушиваем малину. Перетираем ее через сито.
  3. Малину смешиваем с йогуртом и взбиваем в блендере. Добавляем кусочки желе и сбиваем еще раз. Должны остаться желейные кристаллики.
  4. Массу разливаем в удобную форму для мороженого или льда. На ночь оставляем в морозильной камере.

Мороженое по этому рецепту имеет очень насыщенный ягодный вкус. Обязательно попробуйте его приготовить. Также мы рассказывали, как приготовить пикантные сладости с имбирем.

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