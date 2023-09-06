Заборона українського імпорту: Польща хоче перекрити не лише зерно, Україна готує жорстку відповідь

Напруга зростає

Незважаючи на те, що термін дії заборони ЄС на експорт українського зерна до держав, які межують з Україною, закінчується 15 вересня, Польща заявляє, що й надалі блокуватиме ввезення нашої продукції. Більше того, до ембарго можуть додати ще мед та малину.

Так, за інформацією Gazeta Wyborza, яка посилається на слова польського міністра сільського господарства Роберта Телуса, після 15 вересня Польща ухвалить рішення, що "відповідає інтересам фермерів".

"Ми не дозволимо імпорту зерна з України до Польщі", — заявив він.

Більше того, Телус зазначив, що одним із пунктів позиції країн, що межують з Україною, є запровадження гнучкого списку українських продуктів, які заборонено імпортувати до країн ЄС. Зокрема, до цього списку мають потрапити мед та малина з України.

Наголошується, що слова польського міністра пролунали на неформальній Раді міністрів сільського господарства ЄС. У її рамках у вівторок також відбулася зустріч міністрів 5 країн Східної та Центральної Європи: Польщі, Болгарії, Румунії, Словаччини та Угорщини. На ньому зокрема обговорювали імпорт українського зерна.

У свою чергу, днями в Україні заявили, що Україна може подати на Польщу та Євросоюз до суду, якщо заборона на експорт сільськогосподарської продукції буде продовжена після 15 вересня. Про це заявив заступник міністра економіки Тарас Качка в інтерв’ю Politico. За його словами, позов може бути поданий до Світової організації торгівлі.

"При повній повазі та вдячності до Польщі, у разі введення будь-яких заборон після (15 вересня) Україна подасть позов проти Польщі та ЄС до Світової організації торгівлі… Ми не маємо наміру негайно вживати заходів у відповідь, враховуючи дух дружби та солідарності між Україною та ЄС …Але системна загроза інтересам України змушує нас передати цю справу до СОТ», — заявив Качка.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що нардепам в Україні заборонили виїжджати до Польщі.