Знак протесту? Нардепам в Україні заборонили виїжджати до Польщі — ЗМІ

Поки що заборона введена на 10 днів

Народним депутатам Верховної Ради тимчасово заборонили відвідувати Польщу. Таке рішення обґрунтоване позицією Варшави щодо заборони імпорту українського зерна.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на власне джерело у монобільшості. За його словами, ця заборона не є офіційною.

Співрозмовник видання пояснив, що таке обмеження для українських нардепів буде орієнтовно до 15 вересня. Саме в цей день буде прийнято рішення щодо того, чи буде продовжено заборону на імпорт зерна чи ні.

Водночас польське видання Onet, посилаючись на свої джерела в українському уряді, пише, що є також винятки, за якими поїздка буде дозволена.

"Виняток становлять лише офіційні відрядження у складі парламентських делегацій до Ради Європи, НАТО та у рамках міжпарламентського співробітництва на офіційне запрошення", — йдеться у повідомленні.

З питаннями щодо цього журналісти польського видання звернулися до посла України в Польщі Василя Зварича. Він, своєю чергою, не спростував інформацію.

"Що стосується того, що робитиме Україна після 15 вересня, ми вважаємо за краще, щоб ніяких подальших заборон не було. Однак розглядаються різні варіанти відповіді. Те, що продовження заборони на експорт зерна з України нам буде складно прийняти — це факт," — сказав Зварич.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент Польщі Анджей Дуда зробив заяву щодо заборони ввезення українського зерна. Він наголосив, що Польща розуміє важку ситуацію України, але водночас країна має власні інтереси та зобов’язання.