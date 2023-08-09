Попри заборону: Польща знайшла спосіб допомогти Україні з експортом зерна

Польща не збирається скасовувати внутрішню заборону на ввезення зерна з України

Польща готова допомагати Україні у питанні експорту зерна. Зокрема, там збираються збудувати порти, які будуть призначені виключно для транспортування агропродукції.

Про це заявив міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус, пише Bloomberg.

Крім того, поляки закликають ЄС допомогти збільшити пропускну спроможність портів, щоб вивозити якнайбільше українського зерна через Балтійське море.

Як розповів польський міністр, експорт українських зернових через порти в його країні в червні зріс до 260 тисяч тонн. Він переконаний, що обсяги зростатимуть і далі через вихід рф з "зернової угоди".

При цьому представник уряду Польщі наголосив, що його країна не має наміру скасовувати внутрішню заборону на ввезення зерна з України.

"Зняття заборони було б можливим лише в тому випадку, якби в Польщі почало вичерпуватися зерно", – зазначив він і підкреслив, що на даний момент таких ризиків він не бачить.

До речі, ще нещодавно Телус заявив, що Польща не відкриватиме кордону для української агропродукції після 15 вересня, навіть якщо Євросоюз не продовжить заборону.

Раніше "Телеграф" писав про те, що 2 травня Європейська комісія заборонила експорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Під час візиту в Україну президент Польщі Анджей Дуда заявляв, що його країна готова скасувати "агроблокаду" України після 15 вересня.