Несмотря на запрет: Польша нашла способ помочь Украине с экспортом зерна

Польша не собирается отменять внутренний запрет на ввоз зерна из Украины

Польша готова помогать Украине в вопросе экспорта зерна. В частности, там собираются построить порты, которые будут предназначены исключительно для транспортировки агропродукции.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус, пишет Bloomberg.

Кроме того, поляки призывают ЕС помочь увеличить пропускную способность портов, чтобы вывозить как можно больше украинского зерна через Балтийское море.

Как рассказал изданию польский министр, экспорт украинских зерновых через порты в его стране в июне вырос до 260 тысяч тонн. Он убежден, что объемы будут расти и дальше из-за выхода рф из "зернового соглашения".

При этом представитель правительства Польши подчеркнул, что его страна не собирается отменять внутренний запрет на ввоз зерна из Украины.

"Снятие запрета было бы возможно лишь в том случае, если бы в Польше начало иссякать зерно", – отметил он и подчеркнул, что на данный момент таких рисков он не видит.

К слову, еще недавно Телус заявил, что Польша не будет открывать границы для украинской агропродукции после 15 сентября, даже если Евросоюз не продлит запрет.

Ранее "Телеграф" писал о том, что 2 мая Европейская комиссия запретила экспорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Во время визита в Украину президент Польши Анджей Дуда заявлял, что его страна готова отменить "агроблокаду" Украины после 15 сентября.