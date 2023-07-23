Стрелять по российским кораблям: американский адмирал рассказал, как НАТО может спасти экспорт зерна из Украины

В нынешних условиях грузовым кораблям нужно сопровождение

После выхода россии из "зернового соглашения", перевозчиков зерна в Черном море должны сопровождать корабли НАТО и в случае необходимости открывать ответный огонь по судам страны-оккупанта.

Такое мнение выразил бывший командующий войсками НАТО в Европе Джеймс Ставридис, пишет американский журнал Foreign Policy.

Он оценил возможность продолжения "зернового коридора", но уже без россии. Военный считает, что в нынешних условиях грузовым кораблям обязательно понадобится военное сопровождение.

"НАТО и США могли бы это сделать, поскольку имеют достаточно мощностей. В частности, корабли трех крупных государств Альянса в Черном море. После прямого и недвусмысленного предупреждения для российского Черноморского флота НАТО должно открыть ответный огонь по военным кораблям россии, если те атакуют зерноперевозчиков — гуманитарные суда, оперирующие в международных водах", — подчеркнул Ставридис.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский поговорил с турецким лидером Реджепом Эрдоганом насчет "зерновой следки". В то же время в Турции подчеркнул, что страна делает и будет продолжать делать все возможное для мирного урегулирования.