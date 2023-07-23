Стріляти по російським кораблями: американський адмірал розповів, як НАТО може врятувати експорт зерна з України

У нинішніх умовах вантажним кораблям потрібен супровід

Після виходу росії з "зернової угоди", перевізників зерна в Чорному морі повинні супроводжувати кораблі НАТО і в разі необхідності відкривати вогонь у відповідь по судах країни-окупанта.

Таку думку висловив колишній командувач військ НАТО в Європі Джеймс Ставрідіс, пише американський журнал Foreign Policy.

Він оцінив можливість продовження "зернового коридору", але вже без росії. Військовий вважає, що за нинішніх умов вантажним кораблям обов’язково знадобиться військовий супровід.

"НАТО і США могли б це зробити, оскільки мають достатньо потужностей. Зокрема, кораблі трьох великих держав Альянсу в Чорному морі. Після прямого і недвозначного попередження для російського Чорноморського флоту НАТО має відкрити вогонь у відповідь по військових кораблях Росії, якщо ті атакують зерноперевізників — міжнародні гуманітарні судна", — підкреслив Ставрідіс.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент України Володимир Зеленський поговорив із турецьким лідером Реджепом Ердоганом щодо "зернової угоди". Водночас у Туреччині наголосив, що країна робить і продовжуватиме робити все можливе для мирного врегулювання.