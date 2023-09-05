Знак протеста? Нардепам в Украине запретили выезжать в Польшу - СМИ

Пока запрет введен на 10 дней

Народным депутатам Верховной Рады Украины временно запретили посещать Польшу. Такое решение обосновано позицией Варшавы насчет запрета на импорт украинского зерна.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на собственный источник в монобольшинстве. По его словам, этот запрет не является официальным.

Собеседник издания объяснил, что действовать такое ограничение для украинских нардепов будет ориентировочно до 15 сентября. Именно в этот день будет принято решение насчет того, будит ли продлен запрет на импорт зерна или же нет.

В то же время польское издание Onet, ссылаясь на свои источники в украинском правительстве, пишет, что есть также исключения, по которым поездка будет разрешена.

"Исключение составляют лишь официальные командировки в составе парламентских делегаций в Совет Европы, НАТО и в рамках межпарламентского сотрудничества по официальному приглашению", — говорится в сообщении.

С вопросами по данному поводу журналисты польского издания обратились к послу Украины в Польше Василию Зваричу. Он в свою очередь не опроверг информацию.

"Что касается того, что будет делать Украина после 15 сентября, мы предпочитаем, чтобы никаких дальнейших запретов не было. Однако рассматриваются различные варианты ответа. То, что продление запрета на экспорт зерна из Украины нам будет сложно принять — это факт," — сказал Зварич.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Польши Анджей Дуда сделал заявление насчет запрета на ввоз украинского зерна. Он подчеркнул, что Польша понимает тяжелую ситуацию Украины, но в то же время страна имеет собственные интересы и обязательства.