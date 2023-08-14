"Ми підтримуємо Україну, але...": Дуда зробив важливу заяву

На користь Польщі визнати історичну правду у просторі між державами

Президент Польщі Анджей Дуда, говорячи про блокаду на імпорт українського зерна, заявив, що Польща підтримує Україну на тлі повномасштабної війни та розуміє ситуацію, в якій опинилася країна, проте водночас очікує розуміння від українців, що має власні зобов’язання та інтереси.

Про це повідомляє РАР.

Так, журналісти видання Sieci під час інтерв’ю з Анджеєм Дудою згадали заяву польського прем’єр-міністра Матеуша Моравецького щодо того, що навіть усупереч рішенню Єврокомісії Польща не зніме блокаду на імпорт українського зерна до своєї країни після 15 вересня.

"Зрозуміло, що ми послідовно підтримуємо Україну в її захисті від російської агресії… Але друга справа, і це найважливіший обов’язок – стояти на варті інтересів республіки. Отже, захищати внутрішній ринок та ринок ЄС, який починається з нас. Також у наших інтересах визнати історичну правду у просторі між державами", – наголосив Дуда.

Також президент Польщі прокоментував висловлювання керівника Управління міжнародної політики Марцина про те, що Україна нібито не цінує польської допомоги.

"Міністр не мав на увазі те, що наші друзі з України говорять щодня у ЗМІ: "Дякую, дякую, дякую". Ми це дуже часто чуємо від простих людей і це дуже цінуємо. Але від української влади ми очікуємо розуміння з певних питань – також, що у нас є свої інтереси та зобов’язання", — додав Анджей Дуда.

За його словами, з цим розуміємо "іноді буває по-різному", проте Польща має дбати про свої інтереси та зобов’язання перед суспільством.

"Ми повинні пам’ятати, що вони (українці – Ред.) перебувають в особливій ситуації. Тому іноді потрібно їм сказати: ми розуміємо, що ви воюєте, але пам’ятайте, що ми теж живемо по сусідству і маємо свої зобов’язання перед польським суспільством", – вважає президент Польщі.

Крім того, він заявив, що фундаментальним кроком для Польщі є те, що кожна жертва повинна мати свою могилу.

"Саме тому ми вимагаємо можливості проведення пошукових робіт для того, щоб останки могли бути ідентифіковані та поховані, а близькі могли запалити свічку на сімейній могилі та помолитися", — додав він.

Це, на думку Дуди, є досить складним процесом і зараз він не може відповісти, коли він відбудеться.

"Це те, чого я намагаюся досягти з початку мого президентства. І те, що мені вдалося отримати від Президента Зеленського в цьому питанні – не в останню чергу завдяки його присутності нещодавно у Луцьку та пам’яті жертв – це те, на що ми не могли розраховувати раніше. І я щоразу прагнув цього. Я б хотів, щоб ми оцінили цей крок українського Президента", — зазначив Дуда.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що міністр закордонних справ Польщі Павло Яблонський оцінив відносини Польщі та України як "не найкращі". Розбіжності між двома країнами сталися внаслідок деяких висловлювань.