Щодо історії з викликом посолів в Україні та Польщі. У Москві точно у захваті - Павло Клімкін
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Колишній глава МЗС Павло Клімкін розповів, що йому не подобається в історії з погіршенням відносин між Україною та Польщею
Мені не подобається історія із взаємним викликом послів у Києві та Варшаві. Я її не розумію. Мені як українцю також не подобаються заклики до більшої вдячності за надану допомогу. Від кого б вони не йшли.
Більше того, вони мене ображають — в них є щось зверхнє, нерозважливе і врешті-решт безвідповідальне. Але це завжди можна сказати спокійно і твердо, по-дружньому.
Друзі та союзники теж можуть сваритися, але це не привід для офіційного з'ясування відносин. Виклик посла — це як правило реакція на недружні дії.
В Москві від цього точно у захваті і російська пропаганда це роздмухуватиме по повній. Там добре розуміють, що ми та поляки просто покликані виконувати спільну роль стратегічного послаблення і стримування російського режиму і власне вже її виконуємо.
"Спільну" тут ключове слово, хоча саме ми на передовій. В нас ще буде безліч приводів для емоцій, уявіть собі, якими непростими, емоційними і нервовими будуть наші з поляками розмови щодо вступу до Євросоюзу. Сільське господарство це тільки один з прикладів.
Але дружбу потрібно підтримувати. І це означає, що відверта і навіть жорстка розмова крутіша за офіційні та формальні кроки, які шкодять нам обом і створюють можливості для Кремля. Має бути навпаки.
Джерело: пост Клімкіна у Facebook.
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