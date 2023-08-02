Бывший глава МИД Павел Климкин рассказал, что ему не нравится в истории с ухудшением отношений между Украиной и Польшей

Мне не нравится история со взаимным вызовом послов в Киеве и Варшаве. Я ее не понимаю. Мне как украинцу также не нравятся призывы к большей благодарности за оказанную помощь. От кого бы они ни исходили.

Более того, они меня оскорбляют – у них есть что-то пренебрежительное, безрассудное и в конце концов безответственное. Но это всегда можно сказать спокойно и твердо, по-дружески. Друзья и союзники тоже могут ссориться, но это не повод для официального выяснения отношений. Вызов посла – это как правило реакция на недружественные действия.

В Москве от этого точно в восторге и российская пропаганда это будет раздувать по полной. Там хорошо понимают, что мы и поляки просто призваны выполнять общую роль стратегического ослабления и сдерживания российского режима и, собственно, уже ее выполняем.

"Общую" здесь ключевое слово, хотя именно мы на передовой. У нас еще будет множество поводов для эмоций, представьте себе, как непростыми, эмоциональными и нервными будут наши с поляками разговоры о вступлении в Евросоюз. Сельское хозяйство только один из примеров.

Но дружбу нужно поддерживать. И это значит, что откровенный и даже жесткий разговор круче официальных и формальных шагов, которые вредят нам обоим и создают возможности для Кремля. Должно быть наоборот.

Источник: пост Климкина в Facebook.