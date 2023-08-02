"Украина не должна нападать на союзников": в Польше пожаловались на ухудшение отношений

Состояние отношений между странами оценивается как "не самое лучшее"

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский оценил состояние нынешних польско-украинских отношений как "не самое лучшее", связывая это с высказываниями Киева.

Об этом он заявил в эфире RMF FM.

По его словам, в Министерство иностранных дел Польши был приглашен заместитель посла Украины, с которым будет "очень честный разговор".

"Мы передадим наши оценки состояния наших отношений на сегодняшний день, которое, к сожалению, в связи с недавними заявлениями некоторых представителей украинской власти, не самое лучшее. Никто этого не скрывает. У меня такое впечатление, что это связано с тем, что, к сожалению, там появились какие-то эмоции", – сказал замминистра.

Яблонский также отметил понимание Польши, что Украина подверглась нападению, но в то же время он заявил, что страна не должна "нападать" на своих союзников.

Также заместитель министра подчеркнул, что есть ряд вопросов, по которым Украина и Польше не пришли к согласию.

"Мы руководствуемся политикой польских национальных интересов. Мы поддерживаем Украину в той мере, в какой это отвечает национальным интересам Польши", – резюмировал Яблонский.

Что этому предшествовало

Накануне руководитель канцелярии Анджея Дуды Марцин Пшидач заявил, что Польша оказала Украине большую поддержку и той "стоило бы начать ценить роль, которую Варшава сыграла для Киева в течение последнего времени".

Данные высказывания были на фоне ситуации с блокированием экспорта украинского зерна через Польшу. До этого премьер-министр Денис Шмыгаль назвал "недружественным и популистским" шагом планы Польши о блокировании.

Тогда Министерство иностранных дел Украины пригласило посла Польши Бартоша Цихоцкого. Ему сообщили, что высказывания о якобы неблагодарности Украины не соответствуют действительности.

После этого посла Украины в Польше Василия Зварыча вызвали в Министерство иностранных дел.

"Министерство иностранных дел информирует, что посол Украины в Польше приглашен в штаб-квартиру МИД в связи с заявлениями, сделанными представителями украинской власти", – говорится в заявлении ведомства в Twitter.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что во время саммита НАТО в Вильнюсе министр обороны Великобритании Бен Уоллес сделал резкое заявление насчет того, что западные страны — не онлайн-магазин Amazon, чтобы предоставлять по первому требованию вооружение. К тому же он добавил, что союзникам хотелось бы видеть еще больше благодарности. Вскоре Владимир Зеленский прокомментировал его слова и сказал следующее: "Я не знаю, что он подразумевает, как еще мы можем поблагодарить. Пусть он напишет, как мы можем еще благодарить. Можем утром просыпаться и благодарить его".