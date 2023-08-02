"Україна не повинна нападати на союзників": у Польщі поскаржилися на погіршення відносин

Стан відносин між країнами оцінюється як "не найкращий"

Заступник міністра закордонних справ Польщі Павло Яблонський оцінив стан нинішніх польсько-українських відносин як "не найкращий", пов’язуючи це з висловлюваннями Києва.

Про це він заявив у ефірі RMF FM.

За його словами, до Міністерства закордонних справ Польщі було запрошено заступника посла України, з яким буде "дуже чесна розмова".

"Ми передамо наші оцінки стану наших відносин на сьогодні, який, на жаль, у зв’язку з недавніми заявами деяких представників української влади, не найкращий. Ніхто цього не приховує. У мене таке враження, що це пов’язано з тим, що до на жаль, там з’явилися якісь емоції", – сказав заступник міністра.

Яблонський також зазначив розуміння Польщі, що Україна зазнала нападу, але водночас він заявив, що країна не повинна "нападати" на своїх союзників.

Також заступник міністра наголосив, що є низка питань, з яких Україна та Польщі не дійшли згоди.

"Ми керуємося політикою польських національних інтересів. Ми підтримуємо Україну тією мірою, якою це відповідає національним інтересам Польщі", – резюмував Яблонський.

Що цьому передувало

Напередодні керівник канцелярії Анджея Дуди Марцін Пшидач заявив, що Польща надала Україні велику підтримку і тій "варто було б почати цінувати роль, яку Варшава зіграла для Києва протягом останнього часу".

Ці висловлювання були на тлі ситуації з блокуванням експорту українського зерна через Польщу. До цього прем’єр-міністр Денис Шмигаль назвав "недружнім та популістським" кроком плани Польщі щодо блокування.

Тоді Міністерство закордонних справ України запросило посла Польщі Бартоша Ціхоцького. Йому повідомили, що висловлювання про нібито невдячність України не відповідають дійсності.

Після цього посла України у Польщі Василя Зварича викликали до Міністерства закордонних справ.

"Міністерство закордонних справ інформує, що посла України в Польщі запрошено до штаб-квартири МЗС у зв’язку із заявами, зробленими представниками української влади", – йдеться у заяві відомства у Twitter.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що під час саміту НАТО у Вільнюсі міністр оборони Великобританії Бен Уоллес зробив різку заяву щодо того, що західні країни — не онлайн-магазин Amazon, щоб надавати на першу вимогу озброєння. До того ж він додав, що союзникам хотілося б бачити ще більше подяки. Незабаром Володимир Зеленський прокоментував його слова і сказав наступне: "Я не знаю, що він має на увазі, як ще ми можемо подякувати. Нехай він напише, як ми можемо ще дякувати. Можемо вранці прокидатися і дякувати йому".