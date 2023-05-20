У Польщі вимагають від Зеленського вибачитись за Волинську трагедію: в Україні вже відповіли

В Україні нагадали про формулу примирення

Представник МЗС Польщі Лукаш Ясіна закликав українського президента Володимира Зеленського вибачитися перед поляками за події Волинської трагедії, яка сталася 80 років тому.

Про це він сказав в інтерв’ю Onet напередодні 80-х роковин тих подій. При цьому представник МЗС додав, що для нього це особисте питання, оскільки воно виросло серед людей, які втекли з Волині.

"Я думаю, що з українського боку, і тут я буду дуже дипломатичним, все ще є нерозуміння, наскільки це важливе питання для поляків зараз", — сказав Ясіна.

При цьому він припустив, що для українців Волинська трагедія має меншу історичну значущість, ніж для поляків. Тому Ясіна вважає, що Зеленський міг вибачитись за ті події, оскільки польська сторона вже взяла на себе відповідальність за злочини, які вчиняли поляки проти українців.

Своєю чергою посол України в Польщі Василь Зварич назвав спроби нав’язати українському президенту чи державі будь-які слова про спільне минуле є "неприйнятними та сумними".

"Ми пам’ятаємо історію та закликаємо до поваги та виваженості у висловлюваннях, особливо у важкій реальності геноцидної російської агресії", — написав він у своїх соцмережах.

Крім того, він нагадав про формулу примирення у двосторонніх відносинах, яку ухвалили ієрархи церков двох країн.

Для довідки: Волинська трагедія (Волинська різанина у польській історіографії) сталася за часів Другої світової війни, коли Українська повстанська армія та польська Армія Крайова за участю польських батальйонів шуцманшафту, радянських партизанів та українського та польського цивільного населення влаштували за них. Тоді загинули десятки тисяч людей.

При цьому у 2014 році тодішній президент України Петро Порошенко вибачився перед польським народом, виступаючи в парламенті Польщі.

Як повідомлялося раніше, 9 травня у Польщі офіційно перейменували російський Калінінград на Крулевець. Після цього російський експрезидент дмитро медведєв і закликав перейменувати Польщу на "Королівство Польське у складі рф".