В Украине напомнили о формуле примирения

Представитель МИД Польши Лукаш Ясина призвал украинского президента Владимира Зеленского извиниться перед поляками за события Волынской трагедии, который произошли 80 лет назад.

Об этом он сказал в интервью Onet в преддверии 80-й годовщины тех событий. При этом представитель МИД добавил, что для него это личный вопрос, поскольку он вырос среди людей, бежавших с Волыни.

"Я думаю, что с украинской стороны, и здесь я буду очень дипломатичен, все еще есть непонимание, насколько это важный вопрос для поляков на данный момент", — сказал Ясина.

При этом, он предположил, что для украинцев Волынская трагедия имеет меньшую историческую значимость, чем для поляков. Поэтому Ясина считает, что Зеленский мог извиниться за те события, поскольку польская сторона уже взяла на себя ответственность за преступления, которые совершались поляками против украинцев.

В свою очередь посол Украины в Польше Василий Зварич назвал попытки навязать украинскому президенту или государству любые слова об общем прошлом являются "неприемлемыми и прискорбными".

"Мы помним историю и призываем к уважению и взвешенности в высказываниях, особенно в тяжелой реальности геноцидной российской агрессии", — написал он в своих соцсетях.

Кроме того, он напомнил о формуле примирения в двусторонних отношениях, которую приняли иерархи церквей двух стран.

Для справки: Волынская трагедия (Волынская резня в польской историографии) произошла во времена Второй мировой войны, когда Украинская повстанческая армия и польская Армия Крайова с участием польских батальонов шуцманшафта, советских партизан и украинского и польского гражданского населения устроили взаимные этнические чистки на Волыни. Тогда погибли десятки тысяч человек.

При этом в 2014 году тогдашний президент Украины Петр Порошенко принес извинения у польского народа выступая в парламенте Польши.

Как сообщалось ранее, 9 мая в Польше официально переименовали российский Калининград в Крулевец. После этого российский экс-президент дмитрий медведев и призвал переименовать Польшу в "Королевство Польское в составе рф".