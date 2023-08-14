"Мы поддерживаем Украину, но...": Дуда сделал важное заявление

В интересах Польши признать историческую правду в пространстве между государствами

Президент Польши Анджей Дуда, говоря о блокаде на импорт украинского зерна, заявил, что Польша поддерживает Украину на фоне полномасштабной войны и понимает ситуацию, в которой оказалась страна, однако в то же время ожидает понимания от украинцев, что у нее есть собственные обязательства и интересы.

Об этом сообщает РАР.

Так, журналисты издания Sieci во время интервью с Анджеем Дудой упомянули заявление польского премьер-министра Матеуша Моравецкого насчет того, что даже вопреки решению Еврокомиссии Польша не снимет блокаду на импорт украинского зерна в свою страну после 15 сентября.

"Понятно, что мы последовательно поддерживаем Украину в ее защите от российской агрессии… Но второе дело, и это самая важная обязанность – стоять на страже интересов республики. Следовательно, защищать внутренний рынок и рынок ЕС, который начинается с нас. Также в наших интересах признать историческую правду в пространстве между государствами", – подчеркнул Дуда.

Также президент Польши прокомментировал высказывания руководителя Управления международной политики Марцина о том, что Украина якобы не ценит польскую помощь.

"Министр не имел в виду то, что наши друзья из Украины говорят каждый день в СМИ: "Спасибо, спасибо, спасибо". Мы это очень часто слышим от простых людей и это очень ценим. Но от украинской власти мы ожидаем понимания по определенным вопросам – также, что у нас есть свои интересы и обязательства", — добавил Анджей Дуда.

По его словам, с этим понимаем "иногда бывает по-разному", однако Польша должна заботиться о своим интересах и обязательствах перед обществом.

"Мы должны помнить, что они (украинцы – Ред.) находятся в особой ситуации. Поэтому иногда нужно им сказать: мы понимаем, что вы воюете, но помните, что мы тоже живем по соседству и тоже имеем свои обязательства перед польским обществом", — считает президент Польши.

Кроме того он заявил, что фундаментальным шагом для Польши является то, что каждая жертва должна иметь свою могилу.

"Именно поэтому мы требуем возможности проведения поисковых работ для того, чтобы останки могли быть идентифицированы и похоронены, а близкие могли зажечь свечу на семейной могиле и помолиться", — добавил он.

Это, по мнению Дуды, довольно сложный процесс и сейчас он не может ответить, когда он состоится.

"Это то, чего я пытаюсь добиться с начала моего президентства. И то, что мне удалось получить от Президента Зеленского в этом вопросе – не в последнюю очередь благодаря его присутствию недавно в Луцке и памяти жертв – это то, на что мы не могли рассчитывать раньше. И я каждый раз стремился к этому. Я бы хотел, чтобы мы оценили этот шаг украинского Президента", — отметил Дуда.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что министр иностранных дел Польши Павел Яблонский оценил отношения Польши и Украины как "не самые лучшие". Разногласия между двумя странами случились в результате некоторых высказываний.