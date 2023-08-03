Внезапная ссора Украины с дружественной Польшей. Что об этом нужно знать

В последние дни между странами состоялся обмен критическими заявлениями

В последние дни в отношениях между Украиной и Польшей пробежала черная кошка после того, как страны обменялись рядом критических заявлений. Объясняем, что происходит между государствами-союзниками:

С чего все началось. Заявления о признательности

Первым в цепочке конверсионных заявлений стал руководитель Бюро международной политики президента Польши Марцин Пшидач. Тот в эфире польского телевидения комментировал ситуацию с ограничением импорта украинского зерна в Польшу и намекнул, что Украине "следовало бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украины на протяжении последних месяцев и лет".

Марцин Пшидач намекнул, что Украине "следовало бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украины"

На это отреагировал заместитель руководителя ОП Андрей Сибига, который в Facebook написал, что такие слова польского политика являются манипуляционными и навязывающими польскому обществу мнение, что Украина будто бы не ценит поддержку Польши в борьбе с российской агрессией.

Уже 1 августа украинский МИД сообщил о вызове польского посла в Киеве Бартоша Цихоцкого. Цихоцкий, кстати, это человек, который оставался в Киеве в первые тяжелые дни полномасштабного вторжения россии, в отличие от дипломатов других стран:

"Во время встречи было отмечено, что заявления о якобы неблагодарности украинцев за помощь Польше не отвечают действительности и неприемлемы. Убеждены, что украинско-польская дружба намного глубже политической целесообразности. Политика не должна ставить под сомнение взаимопонимание и прочность отношений наших народов. Никакие заявления не помешают нам совместно добыть в борьбе мир и построить общее европейское будущее", – написал в Facebook спикер МИД Украины Олег Николенко.

Вскоре после этого заявления польский МИД вызвал посла Украины.

"МИД сообщает, что в связи с заявлениями представителей украинской власти посол Украины в Польше приглашен в резиденцию МИД", – говорится в коротком сообщении ведомства.

Уже 2 августа заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский назвал состояние отношений между двумя странами "не лучшим". По его словам, на это повлияли "заявления некоторых представителей украинской власти". Заместитель главы МИД Польши подчеркнул, что есть много вопросов, по которым Польша и Украина "не пришли к согласию".

"Мы передадим наши оценки относительно состояния наших отношений сегодня, которое, к сожалению, из-за последних заявлений некоторых представителей украинской власти не лучше. Никто этого не скрывает", — заявил Яблонский.

Он высказал предположение, что одной из причин ухудшения украинско-польских отношений есть то, что у украинской стороны "к сожалению, появились какие-то эмоции".

"Здесь мы немного понимаем — потому что, конечно, государство подверглось нападению, — но оно также не должно атаковать своих союзников", — отметил он.

С такими заявлениями выступили ряд польских политиков, в том числе Генеральный секретарь партии "Право и справедливость" (PiS) Кшиштоф Соболевский, бывший премьер Беата Шидло.

Попытки уладить конфликт

Снизить градус конфликта взялся лично президент Владимир Зеленский, у себя в Twitter он заявил, что эмоциям стоит остыть, а Киев высоко ценит поддержку Варшавы и считает, что победа над общим врагом важнее недоразумений.

"Мы высоко ценим историческую поддержку Польши, которая вместе с нами стала настоящим щитом Европы от моря до моря. И в этом щите не может быть ни одной трещины. Мы не позволим никаким политическим мгновениям испортить отношения между украинским и польским народами, и эмоции обязательно должны остыть. Свобода и благосостояние наших народов, ценности нашей Европы и победа над общим российским врагом превыше всего", — написал президент.

Зеленский добавил, что европейцы умеют объединяться, чтобы отстоять интересы друг друга вне зависимости от амбиций политиков.

2 августа Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что Украина благодарна Польше "за каждый злотый, снаряд или доброе слово", а также за предоставление убежища украинским беженцам.

"Мы объединены общей европейской историей, миллионами родственных и дружеских связей и единственной целью – уничтожение московского чудовища, посягнувшее на нашу и вашу свободу", – заявил Данилов.

Он отметил, что именно Польша предоставила Украине первую оружейную партию после начала полномасштабной российской агрессии, прислав партию минометов. А также, что напряжения Великой войны иногда вызывают эмоциональные действия и слова, но "в нашей семье мы самостоятельны, без посторонней помощи сможем уладить любые недоразумения".

Сегодня в Министерстве иностранных дел Польши заявили, что пригласит на встречу посла Украины Василия Зварыча, чтобы "выяснить причины напряжения" между странами. Заместитель главы МИД Польши Аркадиуш Мулярчик в эфире "Польского радио" сказал, что Польша хочет "слаженной работы" с Украиной.

"Целью является выяснить причины того напряжения, которое сегодня есть в польско-украинских отношениях, вызвано не польской стороной. Цель состоит в том, чтобы не вступать в спор, потому что от этого спора извлекут пользу другие ", — сказал Мулярчик, подчеркнув, что у нас есть общие интересы и общие цели.

Вице-министр иностранных дел Польши Павел Яблонский подчеркнул, что Польша стремится иметь хорошие отношения с Украиной, которые будут базироваться на принципе взаимоуважения и понимания национальных интересов. Он добавил, что Польша и дальше стремится поддерживать Украину в войне с россией, поскольку является угрозой также для поляков.

"Мы защищаем Польшу. Украина защищает себя, но у нас есть общий интерес, и мы поддерживаем в этом друг друга. Есть вопросы, по которым мы имеем другой взгляд, по которым мы до сих пор не можем прийти к согласию. Никто этого не скрывает, но мы работаем над этим", — отметил чиновник.

При чем здесь зерно

Пшидач сделал свое заявление в контексте дальнейшего запрета для украинского зерна. Мораторий на импорт украинского зерна и агропродукции в пять стран продолжается до 15 сентября 2023 года, его ввела Европейская комиссия после весеннего запрета Польши и протестов фермеров. А сейчас в польском обществе продолжаются обсуждения относительно того, будет ли дешевле попадать украинское зерно в Польшу после 15 сентября, ведь оно обваливает цены на польском рынке и слит местных фермеров.

На днях министр сельского хозяйства и развития села Роберт Телюс заверил Сейм, что украинское зерно не попадет в Польшу после 15 сентября.

"Уважаемые фермеры, не слушайте тех, кто хочет еще больше уничтожить польское сельское хозяйство. Премьер-министр Матеуш Моравецкий, вице-премьер Ярослав Качинский четко дали понять: после 15 сентября украинское зерно не попадет в Польшу. Мы защитим польское сельское хозяйство", – сказал Телюс.

Также он отметил, что сейчас зерно в Польшу не поступает, а проезжает транзитом дальше.

"Транзит зерна из Украины увеличился более чем вдвое со 114 тыс. тонн в феврале до 262 тыс. тонн в июне. Это очень хорошая новость для аграриев, поскольку зерно из Украины не попадает на польский рынок", – подчеркнул Телюс.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на матче чемпионата Польши болельщики вывесили антиукраинские баннеры.