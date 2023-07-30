В матче чемпионата Польши болельщики вывесили антиукраинские баннеры (фото)
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В клубе пока официальных комментариев по этому поводу не давали
В матче чемпионата Польши, в котором "Шленск" принимал на своем поле "Заглембе", ультрас хозяев поля выразили свое негативное отношение к украинца.
Они выразили свое недовольство, вывесив антиукраинские баннеры, пишет "Украинский футбол".
В частности, на баннерах были написаны лозунги "Остановите украинизацию Польши" и "Украинцы мордовали детей на Волыни".
В клубе пока официальных комментариев по этому поводу не давали. Сама же встреча завершилась победой гостевой команды со счетом 2:1.
Кроме того, болельщики держали в руках банеры, на которых были написаны нецензурные высказывания относительно УПА и Степана Бандеры.
Интересно, что на этой арене уже 9 сентября свой матч проведет сборная Украины. В рамках отбора на чемпионат Европы-2024 наша команда примет там команду Англии. На данный момент украинская сборная с шестью очками в активе занимает второе место в группе С отбора Евро-2024.
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