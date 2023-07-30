На матчі чемпіонату Польщі вболівальники вивісили антиукраїнські банери (фото)

У клубі поки що офіційних коментарів з цього приводу не давали

У матчі чемпіонату Польщі, в якому "Шльонськ" приймав на своєму полі "Заглембі", ультрас господарів поля висловили своє негативне ставлення до українця.

Вони висловили своє незадоволення, вивісивши антиукраїнські банери, пише "Український футбол".

Зокрема, на банерах були написані гасла "Зупиніть українізацію Польщі" та "Українці мордували дітей на Волині".

У клубі поки що офіційних коментарів з цього приводу не давали. Сама зустріч завершилася перемогою гостьової команди з рахунком 2:1.

Крім того, уболівальники тримали в руках банери, на яких були написані нецензурні висловлювання щодо УПА та Степана Бандери.

Цікаво, що на цій арені вже 9 вересня проведе свій матч збірна України. У рамках відбору на чемпіонат Європи-2024 наша команда прийме команду Англії. Наразі українська збірна із шістьма очками в активі посідає друге місце у групі С відбору Євро-2024.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що нещодавно керівництво київського "Динамо" розчарувало своїх фанів дивним рішенням.