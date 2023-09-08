ООН готова піддатися шантажу росії: що пообіцяв Гутеріш Кремлю за відновлення зернової угоди

У росії з побоюванням поставилися до пропозицій ООН, попри їхню привабливість

Глава ООН Антоніу Гутеріш направив листа главі МЗС росії сергію лаврову. У тексті сказано, що ООН готова піти на всі умови росії, аби відновити зернову угоду.

Про це повідомляє німецьке видання Bild з посиланням на цей конфіденційний лист, який є в розпорядженні редакції. Документ датований 28 серпня 2023 року, перш ніж путін і Ердоган обговорили цю тему.

Так, у листі Антоніу Гутеріш пропонує побудувати між Секретаріатом ООН та росією певну "угоду на основі чотирьох наріжних принципів". Це, на його думку, має допомогти поновити чорноморську ініціативу. Крім того, ООН готова виконати всі вимоги, які раніше озвучувала росія для повернення в зернову угоду, а саме:

Россельхозбанку (РСГБ) росії хочуть скасувати фінансові санкції ЄС та дозволити повернутися до системи фінансових транзакцій SWIFT.

Російські кораблі можуть застрахувати від "українських атак в Азовському та Чорному морях" протягом 4-6 тижнів. Зробити це можна за участю великої страхової компанії Lloyd’s.

Російським компаніям із виробництва добрив допоможуть повернути заморожені активи у Європі.

ООН переговорила з Єврокомісією, владою Німеччини, Бельгії, Іспанії та Нідерландів на тему відновлення доступу російським судам із продовольством та добривами до портів Євросоюзу.

Bild зазначає, що відповіді від російської сторони поки що не було, у Кремлі вважають пропозиції "надто хорошими, щоб бути правдою" і сумнівається в "технічній здійсненності" оголошених послаблень. Водночас в ООН поки що ніяк не прокоментували скандального листа Гуттеріша до лаврова, натомість в Україні назвали його "неймовірною образою".

Також варто зазначити, що цей лист був направлений наприкінці серпня, тобто до зустрічі володимира путіна з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом щодо відновлення зернової угоди. Як відомо, президенти не змогли дійти єдиної думки й домовитися про щось.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Україні відмовилися виконувати "примхи путіна" для відновлення зернової угоди. Дмитро Кулеба наголосив, що зернову угоду треба відновити, але не таким шляхом.