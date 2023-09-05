Після провалу з путіним: Ердоган розповів, що буде із зерновою угодою та переговорами з Україною

В Україні кажуть, що виконувати забаганки росії не будуть

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган після переговорів з рф тепер має намір поговорити про "зернову угоду" з ООН. Цю тему він хоче обговорити з генсеком організації під час генасамблеї, яка відбудеться у вересні.

За даними російських пропагандистів, які посилаються на слова Ердогана, ООН уже зараз запропонувала механізм посередництва "щодо оплати російського продовольства". Стверджується, що для цього не використовуватиметься система SWIFT, від якої відключили російські банки. Крім того, йдеться у матеріалі, ООН працює над питанням "усунення перешкод у сфері страхування російських суден".

Варто зазначити, що в Україні нещодавно заявили, що готові відновити "зернову угоду", але виконувати забаганки рф не будуть.

Також Ердоган після розмови з путіним прокоментував і ситуацію щодо війни в Україні. За його оцінками, на даний момент "перспектив для досягнення миру в Україні поки не проглядається".

Нагадаємо, про те, чим закінчилися переговори путіна та Ердогана ви можете прочитати у матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням.

Раніше ми писали про те, що Зеленський поговорив з Ердоганом про "зернову угоду".