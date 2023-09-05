После провала с путиным: Эрдоган рассказал, что будет с зерновой сделкой и переговорами с Украиной

В Украине говорят, что выполнять прихоти рф не будут

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с рф теперь намерен поговорить о "зерновой сделки" с ООН. Данную тему он хочет обсудить с генсеком организации в ходе генассамблеи, которая пройдёт в сентябре.

По данным российских пропагандистов, которые ссылаются на слова Эрдогана, ООН уже сейчас предложила механизм посредничества "по оплате российского продовольствия". Утверждается, что для этого не будет использоваться система SWIFT, от которой отключили российские банки. Кроме того, говорится в материале, ООН работает над вопросом "устранения препятствий в сфере страхования российских судов".

Стоит отметить, что в Украине недавно заявили, что готовы возобновить "зерновое соглашение", но выполнять требования россии не будут.

Также Эрдоган после разговора с путиным прокомментировал и ситуацию по войне в Украине. По его оценкам, на данный момент "перспектив для достижения мира в Украине на горизонте не просматривается".

Напомним, о том, чем закончились переговорі путина и Эрдогана вы можете прочитать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.

Ранее мы писали о том, что Зеленский поговорил с Эрдоганом о "зерновой сделке".