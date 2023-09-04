Примхи рф виконувати не будемо: Кулеба висловився про "зернову угоду" і анонсував розмову Зеленського та Ердогана

Україна готова відновити "зернову угоду", але виконувати вимоги росії не буде

Володимир Зеленський проведе розмову з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом після його зустрічі з володимиром путіним у Сочі. Глави двох держав обговорять підсумки цієї зустрічі та теми, які на ній могли торкнутися України.

Про це розповів глава МЗС України Дмитро Кулеба, передає "Прямий". За словами українського міністра, хоча зустріч Ердогана та путіна відбулася без участі України, це не означає, що вони говорили без України.

Дмитро Кулеба порівняв Україну з тінню батька Гамлета, яка є завжди й скрізь.

"Мій колега пан Хакан Фідан був у Києві, у нас були дуже помітні розмови, потім він поїхав до Москви, ми цілком розуміємо загальну логіку обговорення. Наша позиція дуже проста – Чорноморська зернова ініціатива має бути відновлена, друга, вона має бути відновлена не шляхом виконання забаганок і шантажу рф, тому що жодних правових політичних підстав для виходу з угоди у росіян не було", — сказав він.

Нагадаємо, що під час зустрічі з президентом Туреччини володимир путін сказав, що нібито готовий повернутися до "зернової угоди", але за умови, що "будуть виконані всі зафіксовані домовленості". Крім того, російський президент заявив, що країну нібито змусили вийти з угоди, але чим саме не уточнив.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що ООН направила росії кілька пропозицій щодо "зернової угоди". В організації заявили, що зацікавлені у поновленні роботи угоди.