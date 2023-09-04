Прихоти рф выполнять не будем: Кулеба высказался о "зерновой сделке" и анонсировал разговор Зеленского и Эрдогана

Украина готова возобновить "зерновое соглашение", но выполнять требования россии не будет

Владимир Зеленский проведет разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом после его встречи с владимиром путиным в Сочи. Главы двух государств обсудят итоги этой встречи и темы, которые на ней могли коснуться Украины.

Об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает "Прямой". По словам украинского министра, хотя встреча Эрдогана и путина состоялась без участия Украины, это не значит, что они говорили без Украины.

Дмитрий Кулеба сравнил Украину с тенью отца Гамлета, которая присутствует всегда и везде.

"Мой коллега господин Хакан Фидан был в Киеве, у нас были очень заметные разговоры, потом он уехал в москву, мы совершенно понимаем общую логику обсуждения. Наша позиция очень проста – Черноморская зерновая инициатива должна быть возобновлена, второе, она должна быть возобновлена не путем выполнения прихотей и шантажа рф, потому что никаких правовых политических оснований для выхода из соглашения у россиян не было", – сказал он.

Напомним, что во время встречи с президентом Турции владимир путин сказал, что якобы готов вернуться в "зерновую сделку", но при условии, что "будут выполнены все зафиксированные договоренности". Кроме того, российский президент заявил, что страну якобы вынудили выйти из соглашения, но чем именно не уточнил.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что ООН направила россии несколько предложений по поводу "зерновой сделки". В организации заявили, что заинтересованы в возобновлении работы соглашения.