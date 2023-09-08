Генсек ООН хочет прогнуться под путина: появилась реакция Украины

В Украине не намерены идти на поводу у россии

Украина отреагировала на предложения генсека ООН главе МИД россии сергею лаврову по восстановлению зерновой сделки. Любые послабления санкций против страны-агрессора неприемлемы для украинской власти.

Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко сказал во время пресс-марафона по ситуации на временно оккупированных территориях, передает "УНИАН". Он подчеркнул, что у россии не было никаких оснований для выхода из сделки.

"Те разговоры и информация, которая появилась в СМИ о якобы определенных предложениях разных сторон — позиция Украины очень четкая о том, что мы не поддерживаем ослабление каких-либо санкций в отношении россии. Склоняют ли к уступкам, должна ли страна на что-то согласиться? На самом деле Украина очень четко заявляет о том, что мы не готовы соглашаться на что-либо, что будет предусматривать ограничение суверенитета и территориальной целостности Украины", — подчеркнул Николенко.

Глава МИД добавил, что если не удастся возобновить Черноморскую инициативу, то Украина совместно с партнерами будет рассматривать и прорабатывать альтернативные пути экспорта зерновых культур. Олег Николенко подчеркнул, что функционирование Черноморской зерновой инициативы доказало свою эффективность. Поэтому на выход россии из зерновой сделки негативно отреагировала не только наша страна, но также Африка и Азия. Поэтому Украина

"Мы работаем над тем, чтобы была возобновлена Черноморская зерновая инициатива или были налажены альтернативные маршруты, по которым Украина сможет в дальнейшем продолжать поставки своих зерновых. Можем ли мы сейчас говорить о каких-то конкретных договоренностях на уровне ООН — я думаю, что это еще рано", — подчеркнул спикер МИД.

Также на письмо генсека ООН к российскому МИД отреагировали в Офисе президента. Его глава Андрей Ермак заявил, что все союзники Украины отказались снимать санкции с российских олигархов, которые, в том числе, связаны с аграрным сектором. Он добавил, что это вполне четкий сигнал о продлении санкционной политики Европы против россии.

Советник главы ОП Михаил Подоляк тоже прокомментировал ситуацию. Он назвал ООН "главными лоббистами военных преступников" и отметил, что всемирная организация хочет продлить жизнь режиму путина. Советник главы ОП добавил, что ни один из пунктов письма Антониу Гуттериша к сергею лаврову не может быть реализован, особенно на фоне ежедневного ракетного террора против портовой и зерновой инфраструктуры Украины.

"Напоминание. Введя санкции за нарушение международного права, Западные страны направили российским элитам четкое сообщение: россия с путиным не имеет будущего; У россии после путина будет шанс. Лоббируя идею снятия санкций с россии за экспорт ворованного зерна в разгар полномасштабной войны, руководство ООН хочет признать ракетные удары эффективным инструментом для достижения политических целей. Интересный сигнал мира XXI века. Однако это еще одно напоминание о том, что присутствие россии в Совбезе ООН отравляет организацию в целом", — написал Михаил Подоляк.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что думает президент Турции о зерновом соглашении после встречи с владимиро путиным и переговорами с Украиной.