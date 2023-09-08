Генсек ООН хоче прогнутися під путіна: з’явилася реакція України

В Україні не мають наміру йти на поводу у росії

Україна відреагувала на пропозиції генсека ООН главі МЗС росії сергію лаврову щодо відновлення зернової угоди. Будь-які послаблення санкцій проти країни-агресора є неприйнятними для української влади.

Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко сказав під час пресмарафону щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях, передає "УНІАН". Він підкреслив, що росія не мала жодних підстав для виходу з угоди.

"Ті розмови та інформація, яка з’явилася у ЗМІ про нібито певні пропозиції різних сторін — позиція України дуже чітка про те, що ми не підтримуємо послаблення будь-яких санкцій щодо росії. Чи схиляють до поступок, чи має країна на щось погодитися. Насправді Україна дуже чітко заявляє про те, що ми не готові погоджуватися на будь-що, що передбачатиме обмеження суверенітету та територіальної цілісності України ", — підкреслив Ніколенко.

Глава МЗС додав, що якщо не вдасться відновити Чорноморську ініціативу, то Україна спільно з партнерами розглядатиме та опрацьовуватиме альтернативні шляхи експорту зернових культур. Олег Ніколенко наголосив, що функціонування Чорноморської зернової ініціативи довело свою ефективність. Тому на вихід росії із зернової угоди негативно відреагувала не лише наша країна, а й Африка та Азія. Тому Україна

"Ми працюємо над тим, щоб було відновлено Чорноморську зернову ініціативу або було налагоджено альтернативні маршрути, якими Україна зможе надалі продовжувати постачання своїх зернових. Чи можемо ми зараз говорити про якісь конкретні домовленості на рівні ООН — я думаю, що це ще рано", — підкреслив речник МЗС.

Також на листа генсека ООН до російського МЗС відреагували в Офісі президента. Його голова Андрій Єрмак заявив, що всі союзники України відмовилися знімати санкції з російських олігархів, які, зокрема, пов’язані з аграрним сектором. Він додав, що це цілком чіткий сигнал щодо продовження санкційної політики Європи проти росії.

Радник голови ОП Михайло Подоляк також прокоментував ситуацію. Він назвав ООН "головними лобістами військових злочинців" і зазначив, що всесвітня організація хоче продовжити життя режиму путіна. Радник голови ОП додав, що жоден із пунктів листа Антоніу Гутеріша до Сергія Лаврова не може бути реалізований, особливо на тлі щоденного ракетного терору проти портової та зернової інфраструктури України.

"Нагадування. Ввівши санкції за порушення міжнародного права, Західні країни направили російським елітам чітке повідомлення: росія з путіним не має майбутнього; росія після путіну матиме шанс. Лобіюючи ідею зняття санкцій з росії за експорт краденого зерна в розпал повномасштабної війни, керівництво ООН визнати ракетні удари ефективним інструментом для досягнення політичних цілей. Цікавий сигнал світу XXI століття. Однак це ще одне нагадування про те, що присутність росії в Раді безпеки ООН отруює організацію в цілому", — написав Михайло Подоляк.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що думає президент Туреччини про зернову угоду після зустрічі з володимиром путіним та переговорами з Україною.