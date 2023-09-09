Ердоган просить членів G20 послабити тиск на рф заради зернової угоди: в росії та Україні відреагували

Україна та союзники не готові послаблювати санкції проти росії

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган просить лідерів G20 задовольнити деякі вимоги росії, щоб відновити зернову угоду. Частина союзників відкидає заяви росії, але загалом "Велика двадцятка" зацікавлена в тому, щоб відновити постачання зерна з України до нужденних країн.

Про це повідомляє Bloomberg. Глава Туреччини зустрічається зі світовими лідерами за зачиненими дверима і намагається всіляко вплинути на їхню думку.

Туреччині навряд чи вдасться вплинути на Україну та союзників, однак ухвалення Ердоганом вимог росії свідчить про те, що країна має певні проблеми. До того ж після зустрічі з путіним у росії Ердоган так і не зміг переконати повернутися в зернову угоду, проте президент, як і раніше, прагне відновити постачання зернових.

Турецькі чиновники на умовах анонімності розповів, що Туреччина просить світових лідерів піти на такі поступки для росії:

полегшити страхування російського експорту продуктів харчування та добрив лондонською компанією Lloyd’s;

підключити Москву до системи SWIFT для міжнародних платежів

Очікується, що члени G20 виступлять за те, щоб негайно відновити постачання зерна, добрив та інших матеріалів з росії та України без будь-яких перешкод. Вони зроблять заяву про те, що зернову угоду потрібно продовжувати, щоб задовольняти попит на продовольство в країнах, що розвиваються, зокрема, на африканському континенті. Також росію призвуть припинити руйнувати порти та іншу відповідну українську інфраструктуру.

США та союзники не згодні з доводами росії про те, що накладені на неї обмеження "обмежують експорт сільськогосподарської продукції з росії". Послаблювати санкції вони також не готові.

Водночас у росії відмовилися від пропозиції ООН створити дочірню компанію "Россільгоспбанку", який потрапив під санкції, щоб відновити операції на SWIFT, кажуть джерела серед європейських дипломатів.

У Туреччині ж, як і раніше, наполягають на тому, що відновити зернову угоду можна шляхом послаблення санкцій проти росії щодо імпорту тракторів, запчастин до них та іншого сільськогосподарського обладнання. А щоби підкупити, росія пропонує африканським країнам 1 мільйон тонн зерна, але це "пародія на щедрість", вважає президент Європейської ради Шарль Мішель.

Україна вже веде переговори з Румунією та Болгарією щодо альтернативного морського маршруту вивезення зерна. Але шлях через води Румунії покриє лише частину потреб.

Реакція Росії та України

Прямої відповіді на слова Ердогана не надходило, проте після його заяв прессекретар володимира путіна дмитро пєсков заявив, що умови Заходу росії не подобаються.

"Пропоновані Заходом умови поновлення "зернової угоди" не влаштовують росію, москва вимагає виконання раніше досягнутих домовленостей", — заявив він, передають росЗМІ.

Водночас голова Офісу президента України Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі написав, що санкції — це шлях до перемоги України.

"Ніякого послаблення санкцій не має бути. Тільки так можна виграти війну проти автократа-терориста. Працює сила, а не компроміси ", — сказано у заяві.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Україна може застрахувати зерно, яке везтиме через Чорне море.