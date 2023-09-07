Продовження заборони імпорту українського зерна: бажання Польщі в Євросоюзі не оцінили

Переговори про продовження або зняття мораторію відбулися 6 вересня

Більшість країн Європейського Союзу наполягає на тому, щоб заборона на імпорт зерна з України була знята. Чинна заборона діє до 15 вересня і на її продовженні наполягає Польща.

Про це у коментарі POLITICO повідомили четверо дипломатів блоку. Вони виступають проти закликів п’яти східних країн-учасниць ЄС продовжити мораторій.

Як відомо, на продовженні обмежувальних заходів наполягають Польща, Угорщина, Румунія, Болгарія та Словаччина. До 15 вересня ці країни заборонили ввезення пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшнику з України.

За даними видання, на переговорах 6 вересня інші 22 держави-члени ЄС або виступили проти продовження заборони, або ж поставилися до неї дуже скептично, повідомив один з учасників переговорів. Він додав, що найактивніше проти продовження мораторію виступали Франція та Німеччина.

Один зі співрозмовників видання зазначає, що на бажання Польщі продовжити заборону впливають майбутні вибори у країні. Там побоюються, що за іншого розкладу можливі страйки польських фермерів.

При цьому інший представник Польщі в коментарі POLITICO підкреслив, що поки що немає жодних істотних підстав для припинення дії мораторію.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Україна може застрахувати зерно, яке транспортують Чорним морем.