Продление запрета на импорт украинского зерна: желание Польши в Евросоюзе не оценили

Переговоры о продлении или снятии моратория прошли 6 сентября

Большая часть стран Европейского Союза настаивает на том, чтобы запрет на импорт зерна из Украины был снят. Прошлый запрет действует до 15 сентября и на его продлении настаивает Польша.

Об этом в комментарии POLITICO сообщили четверо дипломатов блока. Они выступают против призывов пяти восточных стран-участников ЕС продлить мораторий.

Как известно, на продлении ограничительных мер настаивают Польша, Венгрия, Румыния, Болгария и Словакия. До 15 сентября эти страны запретили ввоз пшеницы, кукурузы, семен рапса и подсолнечника из Украины.

По данным издания, на переговорах 6 сентября оставшиеся 22 государств-членов либо выступили против продления запрета, либо же отнеслись к нему очень скептично, сообщил один из участников переговоров. Он добавил, что активнее других против продления моратория выступали Франция и Германия.

Один из собеседников издания отмечает, что на желание Польши продлить запрет влияют предстоящие выборы в стране. Там опасаются, что при другом раскладе возможны забастовки польских фермеров.

При этом другой представитель Польши в комментарии POLITICO подчеркнул, что пока нет никаких существенных оснований для прекращения действия моратория.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Украина может застраховать зерно, которое транспортируют по Черному морю.