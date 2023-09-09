"Пишатися нічим": у МЗС оцінили текст резолюції G20 щодо України

У резолюції вирішили не згадувати, що росія вторглася в Україну

На саміті "Великої двадцятки" в Індії було ухвалено підсумкову резолюцію, проте її формулювання в тих частинах, які стосуються України, явно недостатньо сильні.

Як повідомив офіційний представник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, у частині, де описано російське вторгнення в Україну "пишатися нічим".

"Очевидно, що участь української сторони дозволила б учасникам краще зрозуміти ситуацію. Принцип "нічого про Україну без України" залишається ключовим як ніколи", — написав він.

Чиновник також подякував тим країнам, які намагалися включити сильні формулювання до тексту.

Крім того, Ніколенко оприлюднив варіант підсумкової декларації, яка була б більш наближеною до реальності. Зокрема він зазначив, що там жодного разу не згадується ім’я росії, а натомість G20 щось пропонує "обом сторонам". Представник МЗС також запропонував замінити формулювання "війна в Україні" на "війна проти України".

Щодо останнього речення, то чиновник запропонував переписати її повністю з "По українській кризі існують різні погляди та припущення про ситуацію" на "По російській агресивній війні проти України, країни G20 однозначно засуджують її та вимагають від москви негайно її припинити".

Нагадаємо, "Телеграф" стежив за самітом "Великої двадцятки", що відбувається на першому дні, а тому ознайомитися з тим, які ще скандали там були, ви можете у відповідному матеріалі.