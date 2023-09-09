"Гордиться нечем": в МИД оценили текст резолюции G20 по Украине

В резолюции решили не упоминать о том, что россия вторглась в Украину

На саммите "Большой двадцатки" в Индии была принята итоговая резолюция, однако ее формулировка в тех частях, которые касаются Украины, явно недостаточно сильны.

Как сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко, в части, где описано российское вторжение в Украину "гордиться нечем".

"Очевидно, что участие украинской стороны позволило бы участникам лучше понять ситуацию. Принцип "ничего об Украине без Украины" остается ключевым как никогда", — написал он.

Чиновник также поблагодарил те страны, которые пытались включить сильные формулировки в текст.

Кроме того, Николенко обнародовал вариант итоговой декларации, которая была бы более приближенной к реальности. В частности он отметил, что там ни разу не упоминается имя россии, а вместо того G20 что-то предлагает "обеим сторонам". Представитель МИД также предложил заменить формулировку "война в Украине" на "война против Украины".

Что касается последнего предложения, то чиновник предложил переписать его полностью с "По украинскому кризису существуют разные взгляды и предположения о ситуации" на "По российской агрессивной войне против Украины, страны G20 однозначно осуждают ее и требуют от москвы немедленно ее прекратить".

Напомним, "Телеграф" следил за происходящим на первом дне саммита "Большой двадцатки", а потому ознакомиться с тем, какие еще скандалы там были, вы можете в соответствующем материале.