"Пропозиція на столі": навіщо Байден хоче зустрітися з Кім Чен Ином

Тема переговорів поки що невідома

Американський лідер Джо Байден планує найближчим часом провести зустріч із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

Таку заяву зробив координатор із стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, пише Kyodo.

Він зазначив, що зустріч може відбутися без будь-яких попередніх умов. Журналісти агентства вважають, що таким чином адміністрація Байдена активізує зусилля щодо налагодження контактів із Північною Кореєю.

"Ми готові сісти та вести переговори", – сказав Кірбі.

При цьому представник Білого дому зізнався, що Північна Корея поки що не дала добро на таку подію.

Цікаво, що Кірбі зробив цю заяву за день до того, як Байден має провести тристоронній саміт із лідерами Японії та Південної Кореї, на якому швидкий розвиток ядерного та ракетного потенціалів Північної Кореї стане одним із основних пунктів порядку денного.

Зазначимо, що з Кім Чен Ином зустрічався колишній президент США Дональд Трамп. Їхня зустріч відбулася 30 червня 2019 року в демілітаризованій зоні між Північною та Південною Кореєю.

Після тих переговорів Трамп зазначив, що з моменту його першої зустрічі з Кім Чен Ином їм вдалося багато чого досягти.

Варто також нагадати, що корейська влада часто говорить про свій "безперечний статус ядерної держави". Також країна регулярно проводить пуски балістичних ракет у бік Східного та Жовтого морів.

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