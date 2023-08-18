"Предложение на столе": зачем Байден хочет встретиться с Ким Чен Ыном

Тема переговоров пока неизвестна

Американский лидер Джо Байден планирует в ближайшее время провести встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, пишет Kyodo.

Он отметил, что встреча может состояться без каких-либо предварительных условий. Журналисты агентства считают, что таким образом администрация Байдена активизирует усилия по налаживанию контактов с Северной Кореей.

"Мы готовы сесть и вести переговоры", – сказал Кирби.

При этом представитель Белого дома признался, что Северная Корея пока не дала добро на такое событие.

Интересно, что Кирби сделал это заявление за день до того, как Байден должен провести трехсторонний саммит с лидерами Японии и Южной Кореи, на котором быстрое развитие ядерного и ракетного потенциалов Северной Кореи станет одним из основных пунктов повестки дня.

Отметим, что с Ким Чен Ыном встречался бывший президент США Дональд Трамп. Их встреча прошла 30 июня 2019 года в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореей.

После тех переговоров Трамп отметил, что с момента его первой встречи с Ким Чен Ыном им удалось достичь многого.

Стоит также напомнить, что корейские власти часто говорят о своем "бесспорном статусе ядерного государства". Также страна регулярно проводит пуски баллистических ракет в сторону Восточного и Желтого морей.

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