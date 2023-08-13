Ким Чен Ын помогает рф: какое оружие Северная Корея дала оккупантам

Пхеньян тайно помогает оккупантам боеприпасами

Очевидно, что недавняя поездка министра обороны рф сергея шойгу в КНДР не прошла даром – на вооружении российских оккупантов были замечены и идентифицированы боеприпасы из Северной Кореи. Речь идет о 122 мм реактивных снарядах к системе залпового огня "Град".

Об этом сообщают исследователи Ukraine Weapon Tracker по попавшим в сеть фотографиям.

РС К Граду из КНДР

Как подчеркнули исследователи, это первый раз, когда удалось довольно надежно идентифицировать, что боеприпасы произведены именно в Северной Корее. Чтобы этого избежать, оккупанты постарались максимально стереть маркировку, однако полностью скрыть страну-производителя не получилось. Исследователи считают, что реактивные снаряды могут поставляться россиянам не напрямую, а через Иран.

Вероятно, это 122 мм реактивные снаряды R-122 HE осколочно-фугасного действия с дальностью стрельбы до 20 км. Сами по себе данные боеприпасы не слишком помогут оккупантам, активно-реактивные снаряды к "Граду" с дальностью стрельбы до 40 км были бы куда опаснее.

Взрыватели к ракетам

Однако у Пхеньяна имеются собственные аналоги 122 мм РСЗО "Град" и внушительное производство снарядов к ним, поэтому поставки могут приобрести регулярный характер.

Вместе с тем, северокорейские реактивные снаряды к "Граду" используются и ВСУ, к которым они попадают замысловатым путем.