Участники саммита сошлись во мнении по поводу Украины: Байден подвел итоги G-20

Американский лидер подчеркнул, что война должна завершиться

Все участники саммита "Большой двадцатки" в Индии сошлись во мнении, что в Украине должен быть установлен справедливый мир. Об этом по итогам G20 заявил президент США Джо Байден.

Его слова приводит пресс-служба Белого дома. Байден отметил, что незаконная война россии в Украине была одной из тем для обсуждения во время саммита.

"В зале было достаточное согласие от участников о необходимости справедливого, справедливого и длительного мира, который поддерживает принципы Устава ООН и уважает суверенитет и территориальную целостность государства", — отметил американский лидер.

Также у Байдена спросили о том, почему россию не назвали агрессором в итоговой декларации стран G20, которая была принята 9 сентября. Журналист уточнил, считает ли американский президент, что данный вопрос является провокационным в отношениях с Глобальным Югом. На это Байден ответил: "Это не проблема, которая вбивает клин в отношения с Глобальным Югом. Этот вопрос клина с россией, которая присутствовала на саммите, и с Китаем".

Ранее "Телеграф" писал о том, как Министерство иностранных дел отреагировало на итоговую резолюцию саммита в Индии.