У Білому домі розповіли, про що Зеленський говоритиме з Байденом

Байден з нетерпінням чекає на зустріч з главою нашої країни

Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді прибув до США, де візьме участь у низці засідань на полях Генасамблеї ООН. Також він зустрінеться з президентом Сполучених штатів Джо Байденом, глава Білого Дому хоче особисто почути від Зеленського про ситуацію в Україні, зокрема про прогрес у контрнаступі ЗСУ.

Про це розповів координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі у Нью-Йорку, пише "Укрінформ". Він зазначив, що Байден з нетерпінням чекає на зустріч із Зеленським у Білому домі.

"Президент з нетерпінням чекає, щоб почути від президента Зеленського про український контрнаступ, а також прогрес, якого вони досягають — свого роду його власну оцінку того, як виглядає ситуація на полі бою", — зазначив Кірбі.

Байден має ще одну мету. Координатор Ради нацбезпеки Білого дому додав, що глава США хоче запевнити Зеленського, що коли США кажуть, що залишатимуться з Україною, поки це буде необхідно, українці мають бути впевнені, що підтримка триватиме.

Кірбі наголосив, що зустріч у Білому домі відбуватиметься у "критично важливий час". Вона пройде на тлі успіхів ЗСУ у контрнаступі, коли росія, своєю чергою, звертається до інших країн-ізгоїв, таких як КНДР, а міжнародне співтовариство об’єднується на підтримку України, зокрема у форматі "Рамштайн". Він також підтвердив, що Президент України планує відвідати Конгрес США.

"Для членів Конгресу важливо почути безпосередньо від президента Зеленського все те, що почує від нього президент Байден", — акцентував представник Білого дому.

Раніше "Телеграф" розповідав, чого очікувати від нового засідання ООН. Ми писали, хто зі світових лідерів його відвідає і що, крім України, там будуть обговорювати.