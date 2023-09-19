Зеленський вже прибув до США: які плани у президента України у Нью-Йорку

Український лідер повідомив про насичені плани

Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прибув до США, де братиме участь у низці засідань на полях ООН.

Як повідомив глава держави у себе в telegram-каналі, відразу після приземлення в Нью-Йорку, він відвідає українських військових, які проходять реабілітацію після поранень.

За його словами, після цього він візьме участь у засіданні Генеральної асамблеї ООН, саміті щодо стабільного розвитку, а потім і у засіданні Ради безпеки ООН.

"Територіальна цілісність держави є ключовим принципом усіх базових міжнародних документів, зокрема Статуту ООН. І треба повернути йому повну силу, зруйновану російським вторгненням, і збільшити можливості ООН зупиняти агресії та запобігати їм", — зазначив Зеленський і додав, що Україна має чітку пропозицію членам організації із цього приводу.

Також глава держави зазначив, що окрім цього він має намір зустрітися з президентом США Джо Байденом, главами палат Конгресу та військовим керівництвом країни.

Тим часом Олена Зеленська виклала у своєму X (колишній Twitter) фотографію з Нью-Йорка, на якій видно, що вони вже зустрілися з постійним представником України в ООН Сергієм Кислицею та послом у США Оксаною Маркаровою.

Як повідомлялося раніше, "Телеграф" раніше розповідав, чого очікувати від нового засідання ООН, хто зі світових лідерів його відвідає і що, крім України, там будуть обговорювати.