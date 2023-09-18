Потужний прорив фронту, ядерні погрози путіна та атаки на рф: головне з нового інтерв'ю Зеленського

Глава держави торкнувся багатьох важливих тем

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю американському телеканалу CBS News. Він, зокрема, розповів про успіхи ЗСУ, своє ставлення до путіна і вдячності українців Штатам.

Які основні заяви зробив глава держави у розмові з журналістами — читайте у матеріалі "Телеграфа".

Контрнаступ ЗСУ

"Складна ситуація. Я буду з вами абсолютно чесним. У нас є ініціатива. Це плюс. Ми зупинили наступ росіян і перейшли в контрнаступ. І, незважаючи на це, не дуже швидко. Важливо, що ми щодня рухаємося вперед і звільняємо територію.

Нам потрібно максимально звільнити свою територію і рухатися вперед, навіть якщо це менше [півмилі чи] сотні [ярдів], ми повинні це зробити. Ми не повинні дати путіну відпочити".

Про ядерні погрози путіна

"Я думаю, що він (путін — Ред.) буде продовжувати погрожувати. Він чекає, поки Сполучені Штати стануть менш стабільними. Він думає, що це станеться під час виборів у США. Він шукатиме нестабільність у Європі та Сполучених Штатах Америки. Він використовуватиме ризик використання ядерної зброї для підживлення нестабільності".

Про атаки дронів на рф

Володимир Зеленський визнав, що Україна завдає ударів по території росії, але зазначив, що він не віддає наказів.

"Ви знаєте, що ми використовуємо зброю наших партнерів тільки на території України. І це справді так. Але це не каральні операції, які вони проводять, вбиваючи мирних жителів. Але росія має знати, що де б вона не знаходилася, яке б місце вони ні використовували для запуску ракет, щоб завдати удару по Україні, Україна має повне моральне право направити туди відповідь.Ми відповідаємо їм, кажучи: "Ваше небо не так добре захищене, як ви думаєте". Вони повинні знати, що якщо ви позбавляєте нас електроенергії, позбавляєте нас води, позбавляєте нас бензину, то ви повинні знати ми маємо право це зробити" .

Про допомогу США

"Сполучені Штати Америки фінансово підтримують Україну, і я вдячний за це. Я просто думаю, що вони підтримують не тільки Україну. Якщо Україна впаде, Путін обов'язково піде далі. Що будуть робити Сполучені Штати Америки, коли Путін дійде до країн Балтії? Коли він дійде до польського кордону? Він міг би. Це багато грошей. Ми дуже вдячні. Що ще має зробити Україна, щоб усі виміряли нашу величезну вдячність? Ми гинемо на цій війні".

Про небезпеку поширення війни

"Якщо Україна впаде, що буде через десять років? Тільки подумайте про це. Якщо [росіяни] досягнуть Польщі, що буде далі? Третя світова війна? Ми захищаємо цінності всього світу. І це українські люди, які платять найдорожчу ціну. Ми справді боремося за нашу свободу, ми гинемо. Ми не вигадка, ми не книга. Ми боремося насправді з ядерною державою, яка загрожує знищити світ".

Україна не може дозволити собі втрачати час

"Забудьте про погоду та інше. У місцях, куди на бронетехніці не проїхати – полетимо. Якщо ми не вміємо літати – відправимо дрони. Ми не повинні давати путіну перепочинок".

Україна готує потужний прорив оборони росії

"Ми цього дуже хочемо — прорвати лінію оборони. Не легкий шлях. Це буде і я в цьому впевнений. Я не можу сказати про те, де це буде швидше, я не можу про це говорити. Я скажу вам відверто, деякі речі я розумію, але не хочу ділиться. Бо знаю, де ми збираємося прорвати і потужно прорвати (лінію оборони — Ред.)".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Буданов розповів, як Україна відповість росії на обстріл восени та взимку.