"Нехай почнуть": Буданов розповів, як Україна відповість росії на обстріли восени та взимку

Головний розвідник вважає, що Україна має повне право відповідати на дії ворога.

Є великі ризики, що росія цієї осені та взимку буде завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі. При цьому Україна має чим відповісти ворогові.

Таку заяву в інтерв’ю The Economist зробив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. Він вважає, що вже зараз Київ має потенціал, щоб стримувати агресію в цьому напрямку.

Буданов підкреслив, що зараз силовики ведуть роботу над спеціальною кампанією зі стримування та відплати для протистояння ймовірним удару росіян по енергетичній інфраструктурі.

"Нехай почнуть. Вони також отримають відповідь", — зазначив голова Головного управління розвідки Міноборони України.

У розмові з іноземними журналістами він також не підтвердив міф про те, що ударний потенціал України, що збільшився, призведе до ескалації бойових дій.

Буданов вважає, що удари наших військових по ворогові не порушують правил ведення війни.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у ЗСУ розповіли подробиці про ймовірні майбутні удари російської армії по Україні в опалювальний сезон.