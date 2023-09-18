"Пусть начнут": Буданов рассказал, как Украина ответит россии на обстрелы осенью и зимой

Главный разведчик считает, что Украина имеет полное право отвечать на действия врага

Есть большие риски, что россия этой осенью и предстоящей зимой будет наносить удары по энергетической инфраструктуре. При этом у Украины есть чем ответить врагу.

Такое заявление в интервью The Economist сделал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Он считает, что уже сейчас у Киева есть потенциал, чтобы сдерживать агрессию в данном направлении.

Буданов подчеркнул, что сейчас силовики ведут работу над специальной кампанией по сдерживанию и возмездию для противостояния вероятным удара россиян по энергетической инфраструктуре.

"Пусть начнут. Они тоже получат ответ", — отметил глава Главного управления разведки Минобороны Украины.

В беседе с иностранными журналистами он также не подтвердил миф о том, что увеличившийся ударный потенциал Украины приведет к эскалации боевых действий.

Буданов считает, что удары наших военных по врагу не нарушают правил ведения войны.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в ВСУ рассказали подробности о вероятных предстоящих ударах российской армии по Украине в отопительный сезон.