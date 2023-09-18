"Пусть начнут": Буданов рассказал, как Украина ответит россии на обстрелы осенью и зимой
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Главный разведчик считает, что Украина имеет полное право отвечать на действия врага
Есть большие риски, что россия этой осенью и предстоящей зимой будет наносить удары по энергетической инфраструктуре. При этом у Украины есть чем ответить врагу.
Такое заявление в интервью The Economist сделал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Он считает, что уже сейчас у Киева есть потенциал, чтобы сдерживать агрессию в данном направлении.
Буданов подчеркнул, что сейчас силовики ведут работу над специальной кампанией по сдерживанию и возмездию для противостояния вероятным удара россиян по энергетической инфраструктуре.
"Пусть начнут. Они тоже получат ответ", — отметил глава Главного управления разведки Минобороны Украины.
В беседе с иностранными журналистами он также не подтвердил миф о том, что увеличившийся ударный потенциал Украины приведет к эскалации боевых действий.
Буданов считает, что удары наших военных по врагу не нарушают правил ведения войны.
Ранее "Телеграф" писал о том, что в ВСУ рассказали подробности о вероятных предстоящих ударах российской армии по Украине в отопительный сезон.