Как россия может обстреливать Украину осенью: военные назвали несколько сценариев

Новых атак вряд ли удастся избежать

Осенью есть большая вероятность того, что россияне будут совершать массовые обстрелы территории Украины. При этом ограничиваться одними ракетами они не будут.

Такую точку зрения в эфире телемарафона выразил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, враг вряд ли откажется от своих планов бить по объектам критической инфраструктуры.

"Возможно использование ракет еще старых советских таких как Х-22, возможно, С-300 для нанесения ударов по прифронтовым территориям", — уточнил спикер.

Он также добавил, что более высокоточное оружие, а именно свои современные ракеты, россияне могут использовать для ударов вглубь нашей страны.

По словам Игната, еще не стоит забывать о сценарии, при котором враг будет атаковать Украину ударными дронами.

"Все-таки, пожалуй, больше враг сосредоточит внимание на производстве БПЛА типа "Шахед". Есть уже у них возможности у себя их складывать. Поэтому, пожалуй, будут наращивать именно "Шахеды" и будет больше появляться "Шахедов", чтобы атаковать нашу критическую инфраструктуру. Таких сценариев следует ожидать и готовить средства противодействия", — завершил он.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 7 сентября россияне снова ударили дронами по Одесской области.