Зеленський перед візитом до США змінив імідж: як тепер виглядає президент
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Глава держави змінив стиль
Президент України Володимир Зеленський вперше з початку повномасштабного вторгнення росії звернувся до українців, одягнений у сувору чорну сорочку.
У такому образі він записав нове відеозвернення за підсумками суботи, 16 вересня. Сам запис було оприлюднено пресслужбою Офісу президента.
Варто зазначити, що глава держави після початку російського вторгнення не одягав костюми і навіть сорочки, віддаючи перевагу армійському одягу. У цьому стилі Зеленський не лише записував відеозвернення, а й навіть брав участь у високих зустрічах із головами інших країн.
Наприклад, під час візиту до США наприкінці 2022 року, який став для нього першим іноземним візитом з початку повномасштабної війни, Зеленський був одягнений у простий светр.
Втім, останніми місяцями він все частіше став віддавати перевагу тактичним сорочкам оливкового кольору.
Варто зазначити, що зміна стилю збіглася з наближенням чергового візиту глави держави до США, де він може зустрітися з американським колегою Джо Байденом. Згідно з повідомленням Білого дому, це може статися 21 вересня у Вашингтоні.