Зеленский перед визитом в США изменил имидж: как теперь выглядит президент

Глава государства сменил стиль

Президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения россии обратился к украинцам будучи одетым в строгую черную рубашку.

В таком образе он записал новое видеообращение по итогу субботы, 16 сентября. Сама запись была обнародована пресс-службой Офиса президента.

Стоит отметить, что глава государства после начала российского вторжения не надевал костюмы и даже рубашки, отдавая предпочтения армейской одежде. В этом стиле Зеленский не только записывал видеообращения, но и даже участвовал в высоких встречах с главами других стран.

К примеру во время визита в США в конце 2022 года, который стал для него первым иностранным визитом с начала полномасштабной войны, Зеленский был одет в простой свитер.

Зеленский и Байден в декабре 2022

Впрочем, в последние месяцы он все чаще стал отдавать предпочтения тактическим рубашкам оливкового цвета.

Зеленский на встрече с премьером Южной Кореи в июле 2023

Зеленский на саммите YES в начале сентября 2023

Стоит отметить, что смена стиля совпала с приближением очередного визита главы государства в США, где он еще раз может встретиться с американским коллегой Джо Байденом. Согласно сообщению Белого дома это может произойти 21 сентября в Вашингтоне.