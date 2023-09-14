Зеленский может оказаться за одним столом с лавровым: где и когда

Встреча может произойти в Штатах

Президент Украины Владимир Зеленский может встретиться за одном столом с главой МИД рф сергеем лавровым на заседании Совбеза ООН, которое состоится в Соединенных Штатах Америки на следующей неделе.

Глава государства отправится в США, чтобы лично присутствовать на заседании Генассамблеи ООН. У него будет две главные задачи — заручиться поддержкой своей "формулы мира" и найти решение по экспорту зерна. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на источники в украинской власти.

"Чтобы обеспечить всеобъемлющий, долгосрочный мир, нам нужно нечто большее, чем просто политическая поддержка Запада. Мы должны привлечь к участию много стран, в том числе стран Глобального Юга, потому что их голоса имеют значение", — сказал изданию высокопоставленный украинский чиновник.

Отмечается, что во время нынешней Генассамблеи состоится специальное заседание Совета Безопасности ООН, посвященного теме Украины, куда будет приглашен Зеленский. Не исключено, что там же будет присутствовать и лавров.

"Театральность такого заседания Совета Безопасности может оказаться захватывающей, особенно если на нем появится российский представитель, скорее всего, министр иностранных дел сергей лавров. Дипломаты на таких встречах обычно сохраняют спокойствие, но напряжение может быть сильным, а слова резкими", — пишет издание.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в августе Владимир Зеленский встретился с другом владимира путина Александром Вучичем в Греции.