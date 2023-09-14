Зеленський може опинитися за одним столом із лавровим: де і коли

Зустріч може відбутися у Штатах

Президент України Володимир Зеленський може зустрітися за одним столом із главою МЗС росії сергієм лавровим на засіданні Ради безпеки ООН, яке відбудеться у Сполучених Штатах Америки наступного тижня.

Глава держави вирушить до США, щоб особисто бути присутнім на засіданні Генасамблеї ООН. Він матиме два головні завдання — заручитися підтримкою своєї "формули світу" і знайти рішення щодо експорту зерна. Про це повідомляє Politico, посилаючись на джерела української влади.

"Щоб забезпечити всеосяжний, довгостроковий світ, нам потрібне щось більше, ніж просто політична підтримка Заходу. Ми маємо залучити до участі багато країн, у тому числі країн Глобального Півдня, тому що їхні голоси мають значення", — сказав виданню український високопосадовець.

Наголошується, що під час нинішньої Генасамблеї відбудеться спеціальне засідання Ради Безпеки ООН, присвяченого темі України, куди буде запрошено Зеленського. Не виключено, що там буде присутній і лавров.

"Театральність такого засідання Ради Безпеки може виявитися захоплюючою, особливо якщо на ній з’явиться російський представник, швидше за все, міністр закордонних справ сергій лавров. Дипломати на таких зустрічах зазвичай зберігають спокій, але напруга може бути сильною, а слова різкими", — пише видання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у серпні Володимир Зеленський зустрівся з другом володимира путіна Олександром Вучичем у Греції.