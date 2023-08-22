Зеленський у Греції зустрівся з другом путіна: стали відомі результати

Обидва лідери зійшлися на тому, що розмова була відкритою та чесною

Під час своєї поїздки до Греції президент України Володимир Зеленський провів двосторонню зустріч із президентом Сербії Александаром Вучичем.

Про це розповіли лідери держав на своїх сторінках у соцмережах.

Спочатку варто зазначити, що відносини між Україною та Сербією останнім часом були натягнутими. Справа в тому, що Сербія вважається головним союзником росії в Європі і хоч останнім часом країна намагається рухатися у бік зближення з ЄС і навіть через посередників продавала боєприпаси Україні, однак більшість населення там має проросійські погляди. А нещодавно Вучич навіть заявив, що "Україна може втратити все".

Зеленський за підсумками зустрічі назвав її "відкритою, чесною та продуктивною розмовою".

"Про повагу до Статуту ООН і непорушності кордонів. Про майбутнє наших народів у спільному європейському домі.Про розвиток відносин, який є нашим спільним інтересом", — написав президент України в Telegram.

У свою чергу Вучич також назвав переговори "відритими та добрими".

"Поговорили з президентом України Володимиром Зеленським про всі важливі питання як для Сербії та України, так і для регіону та всього світу. Ми торкнулися подій в Україні, Косові та Метохії. Я ще раз зазначив, що Сербія поважає територіальну цілісність України, про що ми заявляємо ясно і недвозначно з початку конфлікту", — написав Вучич в Instagram.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Вучич та лідери ще 10 країн у Греції підписали Афінську декларацію.