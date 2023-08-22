Зеленский в Греции встретился с другом путина: стали известны результаты

Оба лидера сошлись на том, что разговор был открытым и честным

Во время своей поездки в Грецию президент Украины Владимир Зеленский провел двустороннюю встречу с спрезидентом Сербии Александром Вучичем.

Об этом рассказали лидеры государств на своих страницах в соцсетях.

Для начала стоит отметить, что отношения между Украиной и Сербией в последнее время были натянутыми. Дело в том, что Сербия считается главным союзником россии в Европе и хоть в последнее время страна пытается двигаться в сторону сближения с ЕС и даже через посредников продавала боеприпасы Украине, однако в большинстве население там имеет пророссийские взгляды. А недавно Вучич даже заявил, что "Украина может потерять всё".

Зеленский по итогам встречи назвал её "открытым, честным и продуктивным разговором".

"Об уважении к уставу ООН и нерушимости границ, о будущем наших народов в общем европейском доме. О развитии отношений, которое является нашим общим интересом", — написал президент Украины в Telegram.

В свою очередь Вучич также назвал переговоры "отрытыми и хорошими".

"Поговорили с президентом Украины Владимиром Зеленским обо всех важных вопросах как для Сербии и Украины, так и для региона и всего мира. Мы коснулись событий в Украине, в Косове и Метохии. Я еще раз отметил, что Сербия уважает территориальную целостность Украины, о чем мы заявляем ясно и недвусмысленно с начала конфликта", — написал Вучич в Instagram.

Напомним, ранее мы писали о том, что Вучич и лидеры еще 10 стран в Греции подписали Афинскую декларацию.